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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de fırtına var mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Eylül Pazar hava durumu...

18.09.2022, 09:08

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 37°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 18 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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