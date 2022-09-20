Emine Erdoğan’dan dünyaya ‘vicdan’ çağrısı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından New York'ta düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"nü aldı. Törende, USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan, salonda bulunan davetlilerden yoğun ilgi gördü.

HERKES İÇİN GÜVENLİ DÜNYA

ÖDÜL töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Bu kıymetli ödülü, dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum" diyerek programı düzenleyen Müslüman Örgütler Konseyi'ne teşekkür eden. Erdoğan, "Türkiye'nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. 'Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, insan hayatına verilen önemin tüm coğrafyalarda eşit olmadığını ve bu anlamda dünyanın büyük çelişkiler içinde olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu: "Bir yandan çocuk haklarından bahsediyor, diğer yandan savaşların sürdüğü ülkelerdeki çocuk parklarının bomboş oluşuna kayıtsız kalabiliyoruz ya da insan hakları ihlallerinden bahsederken Filistin gündem dışı kalabiliyor. Unutmayalım ki insanlar, barışı ve refahı herkesin ortak paydası yapmakla mükelleftir. Rabb'imiz, Rahman Suresi'nde, 'İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir' buyuruyor. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Buradan herkese seslenmek istiyorum: Gelin, kan kaybeden insanlığı ayağa kaldıralım. Gelin, dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım. Dünyayı herkes için güvenli ve insan onurunun ayakta kaldığı bir yer haline getirelim."

MÜSLÜMAN KADINLARA İLHAM OLDULAR

Emine Erdoğan'ın 'Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü'nü aldığı törende, Afrika kökenli Amerikalı Aktivist

Ayşe El Adeviye'ye (önde), insan hakları ve sosyal adalet konusunda kurucusu olduğu "İslam'da Kadınlar" isimli kuruluştaki faaliyetleri nedeniyle, Doktor Uzma Syed'e (sol 2) Kovid-19 salgını dönemindeki çalışmaları nedeniyle, Amerikalı Gazeteci Ayşe K. Mustafa'ya da (solda) Müslüman kadınlara başarılarıyla ilham olduğu için ödül verildi.

ADEVİYE ÖDÜLÜNE ERDOĞAN'DAN ALDI

Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Afrika kökenli Amerikalı aktivist Ayşe el-Adeviye'ye, insan hakları ve sosyal adalet konusunda kurucusu olduğu "İslam'da Kadınlar" isimli kuruluştaki faaliyetleri dolayısıyla ödül verildi. Adeviye, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın dini ve kadınların haklarını savunmakta önemli bir rol üstlendiğini belirterek kendisinin elinden ödülü almanın bir gurur olduğunu kaydetti.