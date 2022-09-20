  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Irit Lillian Ankara’ya büyükelçi olarak atandı

Irit Lillian Ankara’ya büyükelçi olarak atandı

20.9.2022

Irit Lillian Ankara’ya büyükelçi olarak atandı
İSRAİL Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu ve diğer atamaların "hükümetin onayına bağlı olduğu" vurgulandı. Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA