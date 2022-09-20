‘Türkiye, genç odaklı hizmet siyasetini yukarılara taşıyor’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Genç nüfusu, spor altyapısı ve potansiyeli itibariyle İzmir en önem verdiğimiz illerimizden biri. Bugün hem gençlik çalışmalarımızı hem spor yatırımlarımızı hep birlikte denetleyecek ve çıtayı yukarı taşıma gayretlerimizi devam ettireceğiz. İzmir'deki yeni yurtlarımızdaki son rötuşları da takip edeceğiz. Türkiye, genç odaklı, eser odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor" dedi.

DİĞER