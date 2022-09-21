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Ölen Rus mühendis geçen yıl Denizli’de görev yapmış

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus personelden birisi olan mühendis Aleksandr İakovlev’un geçen yıl Denizli’de görev yaptığı ortaya çıktı.

İHA

21.09.2022, 21:56

Ölen Rus mühendis geçen yıl Denizli’de görev yapmış
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. Kazada Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si olan Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti.

Marmaris yangınına desteğe giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden mühendis Aleksandr İakovlev'un geçen yıl yangın sezonu boyunca Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrindeki helikopterde görev yaptığı ortaya çıktı.
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