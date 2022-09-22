Bağışladığı enstrümanlarla çocukları müzikle buluşturdu

Bedensel engelli olarak dünyaya gelen 52 yaşındaki Murat Duran, İzmir'de çok sayıda müzisyenin verdiği destekle bir eğitim yuvasına dönüştürdüğü merkezini 26 yıl boyunca işletti. Yıllarını verdiği merkezi sağlık sorunları nedeniyle kapatmak zorunda kalan bedensel engelli Murat Duran, iş yerindeki enstrümanları Torbalı ilçesindeki bir köy okuluna bağışlayarak minik öğrencileri müzikle buluşturdu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Darbuka, gitar, ritm aletleri, keman gibi çok sayıda müzik aletini bağışlayarak müzik sınıfı kurulmasına aracılık eden Duran, öğrencilerle okulda bir araya gelerek onların mutluluğuna tanıklık etti. Benzer girişimlerin başkaları tarafından da yapılmasını isteyen Duran, "Müzik aletlerini bir okula bağışlayıp müzik sınıfı kurdurmak, çocuklara müziği sevdirmek, müzikle küçük dokunuşta bulunmak istedim. Ölmeden önce bu hayalimi gerçekleştirdim çok mutluyum" diye konuştu.