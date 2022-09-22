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Haberler Yaşam Cinayeti saklayan FETÖ’den ihraç polise de ceza verildi

Cinayeti saklayan FETÖ’den ihraç polise de ceza verildi

22.9.2022

Cinayeti saklayan FETÖ’den ihraç polise de ceza verildi
KONYA'DA polis ekipleri 28 yıl önce işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Mehmet Ali Atıcı'nın dosyasını tozlu raflardan indirerek kurulan özel ekip sayesinde olayı aydınlattı. Polisin ulaştığı zanlı Ahmet E'nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, FETÖ'den ihraç polis olan kuzeni Mustafa E'nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa E'ye ise "Suçu Bildirmeme" nedeniyle adli işlem yapıldı.
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