‘Mutfağımızın kapıları birlikte yaşama deneyimine açılır’

ABD'NİN New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin teras katında Türk mutfağının tanıtımının yapıldığı programda dünya liderlerinin eşlerini ağırladı. Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeul'un eşi Kim Kun Hee başta olmak üzere, ülke liderlerinin eşlerinin katıldığı Türk mutfağının tanıtım programında First Lady'ler, lokum sarıp akide şekeri keserek Türk lezzetlerinin hazırlanışını tecrübe etti.

'BARIŞ VE HOŞGÖRÜ NİYETİ'

'Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı' isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar, ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi" diye konuştu. "Türk Mutfağı, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüveninde, birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin barış ve hoşgörü niyetinin mutfak kültürünün pratiklerinden rahatça okunabileceğini de belirtti. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabına sahip olduğunu söyleyen Fleming ise, "Bence kesinlikle okunması gereken bir hazine. Türk mutfağı çeşitliliği, inceliği ve besleyiciliği ile üne sahip" dedi