Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 26 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de izleyicisiyle buluşacak.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 26 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de izleyicisiyle buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.
Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir.
Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur.
Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar.
Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.