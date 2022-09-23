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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı, pazartesi akşamları Atv'de izleyicisiyle buluşan 'Bir küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünde neler olacak? Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümüne ilişkin detaylar...

23.09.2022, 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 15:17

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 26 Eylül Pazartesi akşamı Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar.

Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.

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