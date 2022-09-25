Şehit üsteğmen Erkuş sonsuzluğa uğurlandı

IRAK'IN kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş (28), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende şehit Serkan Erkuş'un kız kardeşi Serpil Erkuş, "Kardeşim şehit oldu, ne mutlu bize, herkese nasip olmaz" diyerek, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 2020 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı belirtilen Serkan Erkuş'un cenazesi şehitlikte toprağa verildi.