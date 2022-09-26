Yollar yine kan gölü

Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Denizli'den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girerek Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2,5 yaşındaki Öykü Ünlü, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 8'inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GENÇ ÇİFTİ KAZA AYIRDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı. SERCAN Tabak, idaresindeki 10 DAN 66 plakalı otomobille önceki sabah seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun dışına çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Sercan Tabak, Büşra Tabak (32) ve çiftin çocukları Aybars Tabak (4) ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

SICAK ASFALT YÜKLÜ TANKER İLE ÇEKİRDEK YÜKLÜ TIR ÇARPIŞTI

Afyonkarahisar'da sıcak asfalt yüklü tanker ile çekirdek yüklü TIR'ın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın etkisi ile devrilen TIR'daki tonlarca çekirdek ise çevreye saçıldı. Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzerinden meydana geldi. Yoldan 'U' dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü M.A. idaresindeki 39 SZ 798 plakalı sıcak asfalt yüklü tankere, hemen arkasından gelen İ.Ö. idaresindeki çekirdek yüklü 71 FA 722 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR yol kenarına devrildi. Tanker ise kontrolden çıkarak şarampole girdi. Faciadan dönülen kazada yaralanan iki araç sürücüsü, ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





BİR AİLE YOK OLDU

Malatya'da, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü, eşi, oğlu, gelini ve 2 torunun öldüğü kazanın ailenin Kuşadası tatili dönüşü meydana geldiği belirtildi. Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Kuşadası'nda tatil yapan ve Malatya'ya döndükleri öğrenilen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık Yavuz (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su (7) yaşamlarını yitirdi. Kaza sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.



KAMYON TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

İzmir Tire'de, kamyon ile traktörün karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Talihsiz kaza, Tire Torbalı karayolunda önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Rahim S. (24) yönetimindeki 10 UN 770 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde bulunan Mustafa S. (63) yönetimindeki 35 YKR 55 plakalı traktöre bir anlık dikkatsizlik sonucu arkadan çarptı. Odun yüklü traktör ile kamyon kazadan sonra yoldan çıkarak şarompole yuvarlandı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde yolcu olarak bunduğu öğrenilen Hasan Taşkın (63) traktörün üzerinden yola savruldu. Taşkın, olay yerinde feci şekilde can verdi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan traktör sürücüsü Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü Rahim S. gözaltına alındı.



SEBAHATTİN ALP / SUAT SALGIN / KAZIM YÖRÜKCE / NADİR UYSAL