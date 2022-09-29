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Haberler Yaşam Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

Atv ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle birlikte belli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Aldatmak dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu... İşte Aldatmak'ın yeni bölümüne ilişkin detaylar...

29.09.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 16:16

Aldatmak 29 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

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