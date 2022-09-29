Şehit ailesine 28 yıl sonra 2. şehadet belgesi verildi

HATAY'IN Hassa ilçesinde Suriye hudut karakolunda 28 yıl önce vatani görevini ifa ederken terhisine bir gün kala şehit olan Piyade Er Nihat Özcan'ın ailesine ikinci "şehadet belgesi" takdim edilerek Türkiye'de bir ilk yaşandı. Piyade Er Nihat Özcan'ın ailesi, şehitlik belgesi mücadelesinde yargıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına takılmıştı. Aile, zaman aşımına uğratılıp rafa kaldırılan konuyu yeniden yargıya taşıyarak bu gururu yaşamayı başardı. Şehidin ailesinin 28 yıl sabırla bekleyişi, şehadet belgesinin gönderilmesi ile duygulu anlar yaşandı.

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