Iyiligi çogaltan fırıncı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bulunan bir fırında duyanların yüreğini ısıtan ilginç bir olay yaşandı. İlçede bulunan fırına gelen bir çift, fırının veresiye defterindeki borçların tamamını ödemek istediklerini söyledi. Fırın sahibi İsrafil Baş'tan gelen cevap hayırsever çifti şaşırttı. Fırın sahibi hayırsever çifte, veresiye borcu olanlar arasına ödeme gücü olanların da yer aldığını; borçlarını belirli aralıklarla ödeyebildiklerini, defterde uzun zamandır ödeme yapamayan gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşılırsa çiftin yapmak istedikleri hayrın daha doğru yerlere ulaşabileceğini söyleyerek yürekleri ısıttı. Baş, veresiye defterindeki borçları kapatmak için kullanacakları miktarı diğer fırın ve bakkallardaki borçları da kapatmak için kullanabileceklerini, böylelikle daha fazla insana ulaşabileceklerini ifade etti.

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