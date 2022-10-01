Türkiye’nin ikinci rahim nakillisi kadın anne oldu

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem (33), sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yapmış, Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına almıştı. 27 Temmuz 2021'de Prof. Dr. Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Genç kadın, iyileşme sürecinin ardından bebek sahibi olmak için tüp bebek tedavisi görmeye başlamıştı.

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