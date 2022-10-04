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Haberler Yaşam 2022 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 95 oldu

2022 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 95 oldu

4.10.2022

2022 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 95 oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, önceki gün ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Böylece ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 95'e yükselmiş oldu.
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