Onur Şener cinayetinde o detay dikkat çekti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.K, emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerle 1 Ekim'de Seğmenler Parkı'nda buluştuklarını, ilerleyen saatlerde olayın yaşandığı mekana geçtiklerini anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.K, emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerle 1 Ekim'de Seğmenler Parkı'nda buluştuklarını, ilerleyen saatlerde olayın yaşandığı mekana geçtiklerini anlattı.
Sahnede Şener ve 3 kadının bulunduğunu söyleyen İ.K, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. S.S. de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi. Ben de 'Sesim kötü, siz söyleyin eşlik ederim' dedim." beyanında bulundu. İ.K, bunun üzerine Onur Şener'in de kendisine hakaretle birlikte "Şarkıyı söylemiyorsan git" dediğini iddia etti.
Şener'in "hakaret sözü" karşısında şaşkınlık yaşadığını, ardından arkadaşlarıyla dışarı çıkarak sohbet etmeye başladıklarını anlatan İ.K, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 10 dakika konuştuk, ben ve arkadaşlarım kaldırımda durduğumuz sırada Onur Şener mekandan çıktı. Sağ tarafa giderken bizi görünce üzerimize doğru küfür ve hakaretler ederek sinirli bir şekilde geliyordu. Mekan içerisinde yarım kalan hesabını görmek için geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için bira bardağını Onur Şener'e savurdum, çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Bu esnada Onur da bana yumruk attı, Onur sırtüstü ben de onun üzerine düştüm. Yerde de bir kere daha sağ elimle Onur'a yumruk savurdum, elimde herhangi bir şey yoktu, yine vurup vurmadığımı bilmiyorum."
Kavganın yaşandığı yerden uzaklaşarak yolun karşısına geçtiğini anlatan İ.K, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kendisine müdahalesinden sonra gözaltına alındığını söyledi. Şener'e saldırı amacıyla hareket etmediğini savunan İ.K, "Yanımdaki bayanları ve kendimi savunmak için mücadele ettim, Onur Şener'i daha önce hiç görmedim, tanımam ve herhangi bir husumetim yoktur. Bu elim olaydan dolayı pişmanım, keşke bu olay hiç yaşanmasaydı." diye konuştu.
"SERT BİR ŞEKİLDE KAFASINA VURDU"
Şüpheli S.S. sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Şener ile İ.K'yi ayırmaya çalıştığını, bu esnada Şener'e vurmadığını iddia ederek, "Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına düştüm. Orada mı elim kesildi bilmiyorum. İ.K, elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İ.K'nin üzerine atladı, yere düşünce İ.K. birkaç tane yumruk attı. O sırada A.G. de yerde yatıyordu." beyanında bulundu.
Şüpheli A.G. ise Şener'in kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm. Sonra da yerden kalkamadım. İ.K. elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darbetmedim, suçsuzum." dedi. Şüpheliler J.E. ile G.G. de ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili Ali Gündüz, İlker Karakaş, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Gündüz, Soyalp ve Karakaş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jale E. ve Gözde G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu arada şüphelilerden Gündüz'ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bürokrat, Karakaş'ın müfettiş, Soyalp'in ise mühendis olduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Karakaş, bira bardağını fırlattığını ancak denk gelip gelmediğini hatırlamadığını söyleyerek, "Birlikte yere yuvarlanınca, bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi bilmiyorum. Suçsuzum" dedi. Şüpheliler Soyalp ve Gündüz ise Karakaş'ın Şener'e saldırarak bardakla kafasına vurduğunu itiraf etti.
Soyalp, "İlker ile Onur'u ayırmaya çalıştım. Ben Onur'a vurmadım sadece ayırmaya çalıştım. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Birlikte yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı" ifadelerini kullandı. Onur Şener dün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adli Tıp Kurumundan alınan Şener'in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Şener'in ailesi ve yakınları katıldı.
Şener'in cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan TED Ankara Koleji Mezunlar Derneğinden yapılan açıklamada, "1995 mezunumuz Onur Şener'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Şiddetin bizden aldığı son kişi olmasını umuyor, kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.