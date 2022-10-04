Onur Şener cinayetinde o detay dikkat çekti

Şener'in "hakaret sözü" karşısında şaşkınlık yaşadığını, ardından arkadaşlarıyla dışarı çıkarak sohbet etmeye başladıklarını anlatan İ.K, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 10 dakika konuştuk, ben ve arkadaşlarım kaldırımda durduğumuz sırada Onur Şener mekandan çıktı. Sağ tarafa giderken bizi görünce üzerimize doğru küfür ve hakaretler ederek sinirli bir şekilde geliyordu. Mekan içerisinde yarım kalan hesabını görmek için geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için bira bardağını Onur Şener'e savurdum, çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Bu esnada Onur da bana yumruk attı, Onur sırtüstü ben de onun üzerine düştüm. Yerde de bir kere daha sağ elimle Onur'a yumruk savurdum, elimde herhangi bir şey yoktu, yine vurup vurmadığımı bilmiyorum."