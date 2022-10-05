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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

Atv ekranlarında reyting rekoru kıran ve başarısıyla adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman, bu akşam dördüncü sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına geçecek. Yeni bölümü ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Kuruluş Osman bu sezona da damgasını vuracak. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 99.bölümünün ayrıntıları...

05.10.2022, 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022, 16:37

Atv ekranında yayınlanan üç sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', dördüncü sezonu bu akşam 20.00'de ekrana gelecek 99. bölümüyle başlıyor.

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman' sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

OSMAN BEY BÜYÜK OYUN KURUYOR

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

YENİ DÜŞMANLAR

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir? Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

BALA VE MALHUN HATUNLAR YENİŞEHİR'DE PAZAR KURUYORLAR

Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır. Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir.

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?

Kuruluş Osman yeni sezonunun ilk bölümüyle nefesleri kesecek

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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