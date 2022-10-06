Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte bankacılık uygulaması

DOLANDIRICILAR, sahte bankacılık uygulaması ile yeni bir yöntem geliştirdi. Dolandırıcıların nasıl bir yol izlediğini anlatan Medya Danışmanı Alaattin Çağıl, "Dolandırıcılar, yeni satın aldığınız ürünler için para transfer edilmemiş gibi görünen sahte bir bankacılık uygulaması kullanıyor. Satılmakta olan ürünü teslim etmek için bir görüşme talep ediyorlar ve gayet normal bir şekilde yeni bir ürün satın alan kullanıcı görüşmeyi kabul ediyor. Bankadaki ödemeleri henüz aktarılmamış olan kullanıcılar bu tuzağa düşüyor ve dolandırıcılar ile görüşüyor. Vatandaşlar, banka bilgilerini suçlunun telefonundaki sahte bir uygulamaya eklemiş oluyor ve her şey bu hareketten sonra başlıyor. Dolandırıcılar bu işlemin ardından herhangi bir paranın başarıyla transfer edildiğini gösteren sahte bir ekran üretiyor. Dolandırıcı bankayı aramış gibi yapıp tüm bilgileri alıyor" dedi.

SANAL KART KULLANIN

ÇAĞIL, yeni tip dolandırıcılığın kurbanı olmamak için şu ipuçlarını paylaştı: "Beklemede olan ödemeleri inceleyin. Yeni bir ürün satın aldığınızda bazen bankanız parayı hemen göndermez. Ortalama 24 saatlik bir beklemeye alır ve daha sonra gönderir. Bu yüzden bekleyen işlemleri kontrol edin ve dikkatli olun. İnternette sanal kart kullanmak daha iyidir. Ayrıca alternatif olarak aracı ödeme uygulamaları kullanabilirsiniz. Bankanızdan gelen resmi dekontu ve mesajları her zaman saklayın. Eğer bir banka ya da şirket adına sizi arıyorlarsa telefonu kapatıp sizi arayan banka ya da şirketin resmi telefon numarasını çevirin, durumu izah edin ve arayıp aramadıklarını öğrenin."