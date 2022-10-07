Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Aldatmak dizisi, üçüncü bölümü ile reytinglerde %5,58 reyting ve %14,97 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.
Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü.
Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Sinirine hakim olamayan Tarık oğluna tokat attı.
Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi.
Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü! Ozan, Kaan'ın yaptıklarını ifşa etmeye uğraşırken, Lara'nın Kaan'la birlikte olduğunu öğrendi.
Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada kendini korumak isterken Kaan'ı yaraladı. Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti.
Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.