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Haberler Yaşam Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

İlk iki bölümüyle çok sevilen ve reytinglerde zirveye kurulan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle izleyiciden tam not alarak, yine reyting listelerinde ilk sıraya oturdu.

07.10.2022, 12:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022, 12:22

Aldatmak dizisi, üçüncü bölümü ile reytinglerde %5,58 reyting ve %14,97 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Sinirine hakim olamayan Tarık oğluna tokat attı.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü! Ozan, Kaan'ın yaptıklarını ifşa etmeye uğraşırken, Lara'nın Kaan'la birlikte olduğunu öğrendi.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada kendini korumak isterken Kaan'ı yaraladı. Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti.

Aldatmak zirveyi kimseye kaptırmıyor

Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.

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