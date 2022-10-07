Bu sondan kaçış yok!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleriyle sınır ötesi operasyonlarla ve yurt içinde mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı'nda 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI

Öte yandan, Hatay Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından Şehit Jandarma Er Fatih Yonca Operasyonu kapsamında Amanoslar'da arazi araması yapıldı. Tespit edilen bir depoda 32 kilo C4, 45 kilo amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmatı ile patlatıcı madde ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta da toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan maddeler bulundu.

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Tunceli'de ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, 4 sığınak tespit etti. Aramalarda 777 fişek, el yapımı patlayıcı devre düzeneği ile bol miktarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.