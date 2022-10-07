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Haberler Yaşam Evlat nöbetinin sürdüğü HDP il binası mühürlendi

Evlat nöbetinin sürdüğü HDP il binası mühürlendi

7.10.2022

Evlat nöbetinin sürdüğü HDP il binası mühürlendi
DİYARBAKIR Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimde, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 1129 gündür önünde evlat nöbetini sürdürdüğü HDP binasında projeye aykırı eklentiler yapıldığı saptandı. 1 katının kaçak ve 2 kapısının projeye aykırı olduğu gerekçesiyle önceki gün akşam saatlerinde HDP binasının kapalı olan kepengine mühür vurularak, kararın gerekçesi asıldı. Binanın sahibi adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.
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