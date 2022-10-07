Özal’a gönderilen mektuptan bir sır daha çıktı

İZMİT ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül'ün 3 yıl önce bir kitabın içinde bulduğu ve 35 yıl önce dönemin başbaşkanı Turgut Özal'a gönderilen mektup, Özal'ın oğlu Ahmet Özal tarafından açıldı. Mektubu kaleme alan Orrion Johnson isimli kişinin, Türkiye'de tutuklu olan 5 kişiye cezaevinde kötü davranılmamasını istediği ve bu kişilerin neden tutuklu bulunduğunu sorduğu ortaya çıktı.

'ADANA İLE NE BAĞLANTISI VAR?'

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "Zarfı haberlerde gördüm. Amerikalı birisi göndermiş. 1987 yılında Adana Valisi'ne yazılmış, kopyası da ilgilenmesi için babama gönderilmiş. Mektupta 4-5 kişiden bahsediliyor. Mektubu yazan kişi, o isimlerin gözaltına alınmalarının nedeninin ne olduğunu, onlara mutlaka iyi davranılması gerektiği, bunların bir suçları yoksa eğer serbest bırakılmaları gerektiğine ilişkin validen ve babamdan rica ediyor. O isimlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama mutlaka birileri onları inceleyecektir. Mektubu yazan adam Orrion Johnson'ın Adana'dakiler ile ne bağlantısı var? Hiçbir fikrim yok. Bunların isimlerini ancak istihbaratlar ve devletler bilebilir. Belki hayatta bile değildir" dedi. Sahaf Ergül de, emaneti yerine teslim etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.