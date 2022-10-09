“Türkiye içindeki terörist sayısı 120’nin altına düştü”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube binasının açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 29 Ekim 2023'te dağlarda 1 tane terörist kalmayacağını dile getiren Soylu, "Bugün Türkiye içinde terör örgütünün sayısı 120'nin altına düştü. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz. Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak. Onun için ifadem şudur; biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz ve inşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak" diye konuştu.

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