Kader’in acı kaderi

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya sarkan Kader Yıldız, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, hayatını kaybetti. Olay, 8 Ekim saat 18.15 sıralarında bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi.





5 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Yıldız, kıyafetinin çıkması ile önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

