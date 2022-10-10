Koca dehşeti bitmiyor

Ankara'da yine bir koca dehşeti yaşandı. Altındağ'da boşanma aşamasındaki eşi Zuhal (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf'u (9) bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Mehmet Uğur'un (47), olaydan önce arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı attığı ortaya çıktı. Olay, dün gece Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Uğur, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen 1 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine geldi. Burada çıkan tartışmada Uğur, eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçaklayarak öldürdü.



HELALLİK DE İSTEMİŞ

DAHA sonra arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, kendini doğalgaz borusuna astı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. 4 kişinin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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