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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Youtube'da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı

Kuruluş Osman Youtube'da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı

Atv ekranlarında heyecanla izlenen, merakla beklenen ve yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, dördüncü sezonunun ilk bölümünün yayınlanmasından sonra YouTube'da ‘6 Milyon abone’ yi geçti.

10.10.2022, 15:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 16:06

Kuruluş Osman Youtube’da 6 milyon üyeyi geçerek rekor kırdı

Sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruluş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı.

6 MİLYON İZLENDİ, TREND LİSTESİNDE BİRİNCİ

Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

İZLEME SAYISI 3 MİLYARA YAKIN

'Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı.

YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.

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