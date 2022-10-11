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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat köşeye sıkıştı

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat köşeye sıkıştı

Pazartesi akşamları izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen, Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı, yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile dizi beğenilen yapımlar arasında yerini aldı.

11.10.2022, 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022, 13:15

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat köşeye sıkıştı

Her bölümü merakla beklenen "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #EvimSensin etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

Bir Küçük Günışığı heyecan dolu gelişmelerle geceye damga vurdu. Ümran, Dila'ya karşı zafer kazandı ve onu akıl hastanesine kapattı. Ancak kime inanacağını şaşıran Fırat'ın, kız kardeşini orada bırakmaya vicdanı el vermedi. Dila'nın bozduğu iş anlaşmasını düzeltmek isteyen Fırat'a büyük destek Elif'ten geldi.

Onun özel el yazması, anlaşmayı kurtardı. Elif ile Güneş'in evsiz kaldıklarını öğrenen Fırat, yardım etmek ister. Elif ise bu işe karışmamasını rica eder. Ama bu Fırat'ı durdurmaz ve Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Bunu öğrenen Sude fırsatı kaçırmaz ve bunu çirkin bir şekilde Elif'in yüzüne çarpar.

Fırat'ın bu iyiliğini çok çirkin bir şekilde öğrenen Elif, istifa eder ve Fırat'ı hayatlarından çıkartır. Hastaneden çıkmayacağını anlayan Dila, annesini Fırat'ın üzerine salar ve ona Güneş'in kimin çocuğu olduğunu sormasını ister.

Dila'nın planı işler ve Ümran, Fırat'ı köşeye sıkıştıran soruyu sonunda sorar: ""BU KIZ KİMİN ÇOCUĞU FIRAT?"

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi Atv'de.

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