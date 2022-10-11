Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı güzel Iman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girdi. Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 5 kez bebek kaybederek büyük acılar yaşamıştı.
Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı güzel Iman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girdi. Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 5 kez bebek kaybederek büyük acılar yaşamıştı.
Ünlü çiftin üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucağına aldı.
Yıldırım ile Elbani, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Bebeğini kucağına alan ünlü çiftten Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim... Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi... Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
MURAT YILDIRIM'DAN AİLE POZU
Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, "Yıldırım Ailesi" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.