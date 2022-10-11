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Haberler Yaşam Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım'dan kızıyla ilk paylaşım!

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım'dan kızıyla ilk paylaşım!

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu Iman Elbani çifti geçtiğimiz gün müjdeli haberi vermiş ve ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurmuştu. Son olarak çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım'dan aile pozu geldi. O gönderi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

11.10.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022, 10:45

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı güzel Iman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girdi. Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 5 kez bebek kaybederek büyük acılar yaşamıştı.

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Ünlü çiftin üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucağına aldı.

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Yıldırım ile Elbani, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Bebeğini kucağına alan ünlü çiftten Yıldırım, "Hepinize çok teşekkür ederim... Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi... Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

MURAT YILDIRIM'DAN AİLE POZU

Yıldırım çifti kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, "Yıldırım Ailesi" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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