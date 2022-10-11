Çiçeği burnunda baba Murat Yıldırım’dan kızıyla ilk paylaşım!

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı güzel Iman Elbani, 2016 yılında dünyaevine girdi. Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 5 kez bebek kaybederek büyük acılar yaşamıştı.