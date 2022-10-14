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Haberler Yaşam Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, gelen bir soruya yaptığı yorumla kafaları karıştırdı.

14.10.2022, 13:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 13:53

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

Görkemli bir düğünle evlenen Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

İlişkisinin başından bu yana sevgilisinden hep "Kocam" diye bahseden Merve Boluğur, düğünden sonra yaptığı paylaşımda "Kocamla kahve içmek, kocamla yürüyüş yapmak, köpek sevmek, kocamla nefes almak, kocamla ameliyata girmek.

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

İlle de çocuklarımın babası" notunu düştü. Paylaşımıyla akıllara hamilelik iddiasını getiren Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

Ünlü ismin "Küçük bir Merve istiyoruz" diyen takipçisine "Çok fırlama bir şey olur hazır mıyız?" cevabını vermesi de kafaları karıştırdı.

Yorumuyla kafaları karıştırdı! Merve Boluğur hamile mi?

Merve Boluğur, hakkındaki hamilelik iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

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