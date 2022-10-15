HDP’li vekiller kaza yaptı taksi şoförü yaşamını yitirdi

ANKARA'DA dün sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki ticari taksi ile HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i taşıyan Ufuk E. idaresindeki minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı. Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüs şoförü ile 3 vekil yaralandı. Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

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