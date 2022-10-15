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Haberler Yaşam MEB ara tatil tarihlerini açıkladı

MEB ara tatil tarihlerini açıkladı

15.10.2022

MEB ara tatil tarihlerini açıkladı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. MEB tarafından yayımlanan 2022- 2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.
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