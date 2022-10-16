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Haberler Yaşam Bartın'daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını feda etti

Bartın'daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını feda etti

Bartın'da meydana gelen maden faciasında 41 işçi şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini dağlayan olay sonrası birbirinden acı hikayeler gelmeye devam ediyor. Can pazarında 6 arkadaşını kurtaran Yener Saygın "Arkadaşlarımı bırakmam" diyerek yine madene koştu ve şehit düştü.

SABAH

16.10.2022, 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022, 10:08

Bartın’daki maden faciasında acı detay: Arkadaşları için canını feda etti

Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.

6 ARKADAŞINI ÇIKARIYA ÇIKARDI
Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi.

BABASI DA AYNI MADENDEN EMEKLİ
Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

KORKMADAN, TEREDDÜT ETMEDEN TEKRAR İÇERİ GİRDİK
Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim.

Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik.

Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.

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