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Haberler Yaşam Öğretmenler ‘Birlikte İngilizce’ öğreniyor

Öğretmenler ‘Birlikte İngilizce’ öğreniyor

16.10.2022

Öğretmenler ‘Birlikte İngilizce’ öğreniyor
MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İngilizce öğretmenlerine yönelik English Together (Birlikte İngilizce) Projesi öğretmen eğitimleri İzmir'de devam ediyor. Mesleki gelişim toplulukları çerçevesinde bir araya gelen öğretmenler hem eğleniyor hem de kendi deneyimlerini meslektaşlarına aktarıyor. Grup çalışmalarına ağırlık veren proje sayesinde paylaşılan etkinlik ve yapılan çalışmalar öğretmenler tarafından sınıflarında da uygulanıyor. Böylece öğrenci öğrenme ve öğretme sürecine dahil ediliyor.
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