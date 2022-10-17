Annesine baktığı adamın çekiç darbeleriyle can verdi!

İstanbul Maltepe'de Kamil Hakan Karabulut (57), annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı (39) başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay dün 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Bircan, katil zanlısının 84 yaşındaki demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra zanlı, talihsiz kadının çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.



"KESİN ÖLDÜRDÜ DEDİK"

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna sevk edildi. Site sakini Öznur Türkan, "Sabah 11.30 gibi sese uyandık. 'Kes artık yeter' gibi bir konuşma duydum. Sonra bir anda sesi kesildi kadının. Ama adamın ona vurduğu darbelerin sesi geliyordu. 10-15 dakika sonra polis geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Hiç tanımıyordum kendilerini. Yaşlı bir teyzenin bakıcısıymış. Yanında da 8 yaşında çocuğu varmış. Bina sakinleri olarak bağırışmayı duyunca cama çıktık. Sonra bir anda sesi kesildi. Kesin öldürdü dedik" ifadesini kullandı.

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