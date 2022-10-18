Cannes’da Atv rüzgarı esti!

Bu yıl 38.'si düzenlenen Mipcom 2022 Fuarı, 17 Ekim Pazartesi günü Palais Des Festivals Cannes'da büyük bir hızla başladı. Mipcom Fuarı kapsamında geçtiğimiz akşam Majestic Otel'de düzenlenen kırmızı halı seremonisinde Atv'nin iki başarılı dizisinin oyuncuları yer aldı.

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldız oyuncuları Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan ve yönetmen Onur Tan, kırmızı halı organizasyonunda görenleri büyüledi.





Duygu dolu hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan bir diğer Atv dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncuları Seray Kaya ve Berk Oktay, dizinin yapımcılarından Uğur Türkmen eşliğinde kırmızı halıda yürüdü.

Yabancı basının ilgi odağı olan dizi oyuncuları gecede Atv yöneticileri ile birlikte de poz verdi.