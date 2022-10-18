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Haberler Yaşam Şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi

Şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi

Maden şehidinin oğluyla ilgili paylaşımları duygulandırdı.

18.10.2022

Şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi

TÜRKİYE Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut'un sosyal medya hesabında oğlu Aras ile ilgili yaptığı paylaşımlar duygulandırdı.

Bulut, geçtiğimiz aylarda oğlunun kendi fotoğrafına bakarak sevdiği ve 'Baba' dediği anları "Baba Diyişine Ölürüm Bal Evlat" ifadeleri ile paylaşması yürekleri dağladı.
ÖTE yandan maden şehidinin oğluna aldığı akülü arabayı kullandırırken kayda aldırdığı anları da "Aslan Oğlum Araban Hayırlı Olsun Baban Varken Korkma" yazısıyla paylaştığı görüldü.

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