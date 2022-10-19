İrem hayata +1 değer kattı

İZMİR'DE yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, yüzme alanında 100 aşkın madalyası olan özel bir sporcu. İki 'gençler dünya rekoru'nun da sahibi olan Öztekin, 2020 yılında girdiği Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde 3. sınıfta okuyor. Spordaki başarısını akademik hayatta taçlandıran İrem Öztekin, down sendromlu bireylerin iş hayatında da başarılı olduğunu gösteriyor. Balçova'da bulunan alışveriş merkezindeki bir restoranda çalışan Öztekin, burada müşterilere servis hizmetinde bulunuyor.

Öztekin'in çalışma arkadaşları, down sendromlu bireylerin +1 kromozomuna atıfta bulunarak "İrem bize +1 değer kattı" diyor. 8 aydır restoranda çalışan İrem Öztekin ise "Burada servis yapıyorum, sunumları hazırlıyorum. Aslında yüzücüyüm ama şimdi iş hayatına da atıldım. İş arkadaşlarımla aram güzel. Burada mutluyum ve güçlüyüm. Biz iş hayatında da varız" dedi.

ONUNLA ÇALIŞMAK BİZİ DE GELİŞTİRDİ

Restoranın işletme müdür yardımcısı Özlem Duyar, "İrem, Türkiye Down Sendromu Derneği aracılığı ile işletmemizde istihdam edildi. Onların sayesinde biz de İrem ile çalışma fırsatı bulduk. Özel bireylerle çalışmak, onlarla iletişim halinde olmak bizler için de çok geliştirici oldu. Kişisel gelişimimizi onun sayesinde ileri seviyeye taşıdık" diye konuştu.