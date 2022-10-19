PKK elebaşı Kalkan’ın sağ kolu yakalandı

İSTANBUL'A eylem yapmak amacıyla geldiği değerlendirilen terör örgütü PKK/ KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın sağ kolu "Kendal- Numan Amed" kod adlı terörist Serhat Özel, İran'dan havayolu üzerinden geldiği İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Örgütün "KCK-Maliye" birimine bağlı sözde Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen teröristin, PKK'nın sözde "Yürütme Konseyi" üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde "Cephane" biriminde de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Serhat Özel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.