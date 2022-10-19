SMS vurgununa dikkat!

SİBER korsanlar, tuzakları için her geçen gün bir yöntem geliştiriyor. Vatandaşı hergün türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi SMS üzerinden. Mobil telefondan gönderilen, 'Kargonuz geldi geri gönderilecek', 'Sizi 1 saat çalışmaya davet ediyoruz. Günlük 500 TL ile 2 bin 800 TL', 'Çekiliş tamamlandı, kazananlar listesinde isminiz 1. sırada' gibi cep telefonu mesajlarıyla insanlar, bazı linklere yönlendiriliyor.

GÖNDERİLEN LİNKİ TIKLAMAYIN

KULLANICI mesajdaki linke tıklayınca siber zorbalar, tüm kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların kullandığı numara ise, 0.548.853.27.81

FATİH ŞENDİL