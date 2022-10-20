Denizli’de sır ölüm! Kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi yol kenarında ölü olarak bulundu

Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.'nin (23) ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi'nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi.