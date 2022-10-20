İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün Yunanistan'daki Lavroin kampında eğitim alan 1 kişi ile farklı eylemlerde bulundukları belirlenen şüpheliler tespit edildi. TEM ekipleri, belirlenen şüphelilerin adreslerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda PKK'yı temsil eden sözde bayraklar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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