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Haberler Yaşam PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında

PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında

20.10.2022

PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken tutuklanan Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde tutuklanmadan önce sosyal hizmet uzmanı olarak 9 bin lira maaşla İBB'de çalıştığını aktaran sanık, 2016'da Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda yer alan, kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilen fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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