  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam FETÖ’nün kasa evine operasyon: 47 gözaltı

FETÖ’nün kasa evine operasyon: 47 gözaltı

21.10.2022

FETÖ’nün kasa evine operasyon: 47 gözaltı
İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 52 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA