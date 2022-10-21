FETÖ’nün kasa evine operasyon: 47 gözaltı

İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 52 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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