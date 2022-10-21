Ne yaparsanız yapın gizleyemezsiniz!

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG/PYD'ye karşı yaptığı harekatları 'savaş' olarak nitelendirip karşı çıkan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan 2020'de düzenlediği programa HDP yöneticilerini konuşmacı olarak çağıran İzmir Barosu'nda büyük bir skandal patlak verdi. HDP'nin desteğiyle, terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların yakınlarının İzmir Barosu önünde yaptığı ve ismine "Adalet Nöbeti" denilen eylemde skandal yaşandı.

EYLEMİN EV SAHİBİ

Ortaya çıkan fotoğrafa göre geçtiğimiz günlerde yapılan eylem sırasında İzmir Barosu'nun girişinde bulunan ve her zaman açık olan Türk bayrağının sarılıp kapatılması dikkat çekti. Uzun süredir devam eden ve katılanların "Zindanlara ses ver" yazılı önlükleri giydiği eylemlerde "Jin, jiyan, azadî" ve " Bijî berxwedana zindanan" sloganları atıldığı belirtilirken, Türk bayrağına yönelik yapılan skandal davranış büyük tepki topladı. Vatandaşlar, eyleme bir anlamda ev sahipliği yapan İzmir Barosu yönetiminin Türk bayrağına saygılı olmasını ve bayrağa yapılan böyle bir müdahaleye karşı gerekli önlemi alması gerektiğini vurguladı.

'NEDEN İZİN VERİLİYOR'

Söz konusu skandal görüntünün fotoğraflarını ortaya çıkaran İzmir Barosu avukatı ve Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Baro Başkan adayı avukat İlke Erol, Türk bayrağının sarılarak kapatılmasına sert tepki gösterip mevcut baro yönetimini suçladı. Erol, "Bu durum kabul edilemez. Peki bu sözde eyleme ev sahipliği yapan İzmir Barosu merkez binamızda neden Türk bayrağının görünmez olması sağlanmaya çalışılıyor? Daha da önemlisi buna kimler nasıl ve neden izin veriyor?" dedi.

'TESADÜFÜN ÖTESİNDE'

"Tesadüflerin ötesinde bir bilinçle, profesyonel bir makineyle çekildiği apaçık belli bu fotoğrafta Türk bayrağının sarılarak kapatılması içimi acıttı" diyen Erol, "Şanlı bayrağımızın hak ettiği değer bu mu? İnanılmaz bir fotoğraf. Gerçekten şanlı bayrağımızın görünmemesine özen gösterilmiş inanılmaz ve kabul edilemez bir görüntü" diye konuştu.

İzmir Barosu önünde daha önce düzenlenen etkinliklerde Türk bayrağı açık şekilde görülüyordu.

SAMİMİYETSİZLİKLERİNİ GÖSTERDİLER

MEVCUT baro yönetiminin bu eylemle birlikte kendisini net olarak konumlandırdığını iddia eden Erol, "Son dönemde özellikle ulusal günlerimizi kutlamada üstün hassasiyet gösteren mevcut baro yönetimi, bu fotoğraf karesine yansıyan görüntüye izin vererek bir kez daha ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermiştir. Acilen her birimizin canından kıymetli saydığı Cumhuriyet değerleri, İzmir Barosu yönetimine hakim kılınmalı, Cumhuriyet değerlerine samimiyetle sahipçıkılan kararlılığa dönüş yapılmalıdır" dedi

ERHAN GÜLENÇ