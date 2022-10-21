Türkiye’nin kış turizmi merkezi Erzurum

Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö. 4900 yıllarında kurulduğu tahmin ediliyor. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler ve Osmanlı Devleti hüküm sürmüş. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Kongre 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu kongrede atılmıştır. Palandökenin eteklerinde kurulu, tarihi yapılar ile çevrili bir şehir olan Erzurum'da keşfedilecek bir çok doğal güzellik ve tarihi mekanlar var. Eğer siz de Erzurum'a bir seyahat planlıyorsanız, Erzurum'da gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, yazımıza bir göz atabilirsiniz.

İBRAHİM PAŞA CAMİİ

İl merkezinde bulunan İbrahim Paşa Cami, Eski Hükumet konağının çok yakınında bulunuyor. Şehrin en tarihi ibadet mekanları arasında bulunan cami, kitabesinde bulunan bilgiye göre, 1748 yılında Erzurum valisi Yazıcızade Hacı İbrahim Ethem tarafınca yaptırılmış. Caminin mimarisi ise kare planlı olup, tek bir kubbesi bulunuyor. Yapımında beyaz renk mermer kullanılmıştır ve mihrap kısmı da mermerden yapılmıştır. Günümüzde ibadete açıktır.

İSTANBUL KAPI

Erzurum kalesinin dört kapısından bir tanesidir İstanbul kapı... Günümüze kadar gelmiş ve şimdiye kadar tanıtımı yapılmayan bir kalıntıdır. Osmanlı döneminden kalma eserler arasında bulunan. Ayrıca kapının önemli bir özelliği de Atatürk'ün Erzurum'a bu kapıdan girmiş olmasıdır.

ERZURUM KALESİ

Bizans imparatorluğu tarafından yapıldığı tahmin edilen Erzurum Kalesi, şehrin gezilmesi gereken yerlerinin başında geliyor. Burası ilin tarihsel zenginlikleri arasından kendini gösteren bir yer. Bulunduğu tepede ise hem dış hem de iç kaleden meydana geliyor. Günümüze kadar dış kalenin bir çoğu yıkılmış, dört yöndeki kapıların sadece isimleri kalmış.

YAKUTİYE MEDRESESİ

Hem tarihsel kalıntıları ile hem de kış sporları ile yılın her mevsiminde turistlere ev sahipliği yapan Erzurum'un önemli eserlerinden Yakutiye medresesi 1310 tarihinde, Emir Hoca Cemalettin Yakut tarafınca yaptırıldı. Günümüze kadar gelmiş olan bu tarihi yapı, yabancı ve yerli turistlerin yoğun ilgisini görmekte.

ÇORUH VADİSİ BÜYÜLÜYOR

Ülkemizin en güzel doğal güzelliklerden biri olan Çoruh Vadisi Erzurum, Bayburt ve Artvin il sınırları içinde bulunuyor. 150 kilometre uzunluğunda bir vadi olan Çoruh, Doğu Karadeniz dağları ile Yalnız çam ve Allahuekber dağları arasında saklı kalmış gizli bir cennet. Bitki türleri açısında da oldukça zengin bir yer olan burada dünya üzerinde sadece bu vadide yetişen 3 bitki türü yer alıyor.

KENTİN SİMGELERİ

Erzurum'un 10 kilometre kuzeydoğusunda Top dağında bulunan tabya Osmanlı ile Rus savaşının yaşandığı yıllarda Kars yolunu tutmak amacıyla kurulmuş. Üç ayrı tabyadan oluşan Aziziye 1867 ve 1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafınca yaptırılmış olup, 1877-1878 yılları arası 93 harbine sahne oldu. 960- 966 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi de, görkemli mimarisi ile Erzurum'un simgelerinden biridir. Saat kulesinin 1124- 1130 yılları arasında yapıldığı biliniyor. Kule, iç kale camisine, minare olarak yaptırılmış olsa da, gözetleme kulesi olarak da kullanılmış. 1984 yılında müze olarak ziyaretçilere açılan Erzurum Atatürk Evi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kongre için geldiği Erzurum'a 1919'da bu konakta 52 gün boyunca kalmasından dolayı oldukça önem kazanmış bir yer.

ÜÇ KÜMBETLER

Üç kümbetler Anadolu'nun Selçuklu mezar yapılarının en güzel örneklerinden birisi. Çift minareli medresenin güney kısmında bulunan Üç kümbetlerin en büyük olanı, Emir Saltuk'a ait olduğu ve XII. yüzyıl yada XIV. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Diğer kümbetler hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığına dair bilgi olmamakla beraber 14. yüzyılda yaptırıldıkları tahmin ediliyor. Muhteşem bir mimariye sahip olan bu yapılar, şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerindendir.

TORTUM ŞELALESİ

Şehrin en güzel yerlerinden biri olan Tortum, aynı zamanda Türkiye'nin en heybetli ve en görkemli şelalesi. Şelaleyi oluşturan Tortum çayı boyunca farklı güzellikler görebilirsiniz. 20 metre genişliğinde ve 50 metre yükseklikten dökülen Tortum şelalesi, Türkiye'nin en yüksek şelalesi olmasa da oldukça yüksek debisi ile göz dolduruyor.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

Erzurum'un sembolü olan çifte minareli medrese, kitabesi olmadığı için, yapılış tarihi tam olarak bilinmese de 13. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilir. Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızı Hundi Hatun'a ya da İlhanlı Hanedanlarından Padişah hatun tarafınca yaptırılmış olabileceği düşüncesi ile adına Hatuniye medresesi deniliyor.

NE YENİR?

ERZURUM mutfağı denildiğinde ilk akla gelen yemek, cağ kebabıdır elbet. Kuzu etinden yapılan bir tür et döner olan cağ kebabının hazırlanması ustalık gerektiriyor. Erzurum'un soğuk havalarından korunmak için sık sık tercih edilen aşotu çorbası yoğurt, soğan, kişniş ve buğday ile hazırlanıyor. Soğuk ayran aşı çorbası, kesme aşı, Erzurum ketesi, su böreği, Hingel mantı, Tatar böreği, Şalgam dolması, kelecoş, lalanga, kadayıf dolması, dut çullaması Erzurum'un en meşhur tatları arasında bulunur.