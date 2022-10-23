MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kız çocuklarının okullaşma oranında rekor bir artış yaşandı. MEB'in açıklamasına göre, kız çocuklarına yönelik şartlı yardımlar ile başörtüsü yasağı ve katsayı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırılmasıyla okullaşma oranı rekor seviyelere ulaştı.

DERSLİK SEFERBERLİĞİ

2000'Lİ yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı bugün itibarıyla yüzde 95 oldu. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti. Son 20 yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda yüzde 11 olan okul öncesi okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 14 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48 oldu. Böylece Türkiye, OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı" dedi.

SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ

KIZ çocuklarının okullaşma oranlarında çok ciddi bir artışın ortaya çıktığını dile getiren Özer, "İlkokul ve ortaokul kademesinde kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı ve ilk kez 20 yılın sonunda bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu" dedi.