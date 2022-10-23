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Haberler Yaşam Oğluma hakkım helal olsun, çok gururluyum

Oğluma hakkım helal olsun, çok gururluyum

23.10.2022

Oğluma hakkım helal olsun, çok gururluyum

AK Parti'ye katılan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi çektiği bir videoda, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Bir dönem CHP ve Memleket Partisi milletvekilliği de yapan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katılmış, rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. "Türk milletinin varoluş gayesine sonuna kadar destek vereceğim" diyerek AK Parti'ye katılan Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi konuya ilişkin bir video çekerek, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok gururlandım, hakkım helal olsun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu.

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