Parçalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek

BUGÜN gerçekleşecek parçalı güneş tutulması, Türkiye'den gözlenebilecek. Tutulma Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek. Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50'si örtülecek. Parçalı güneş tutulmasının maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50'si ay tarafından örtülecek. TUG'un 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yıl dünyada 30 Nisan'da ve 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması, 16 Mayıs ve 8 Kasım'da ise tam ay tutulması olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek.

DİĞER