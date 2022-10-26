FETÖ firarisi jandarma uygulamasında yakalandı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı ve Aşağıçobanisa mahallelerinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün saat 16.30 sıralarında uygulama yapıldı. Kontrollerde, iftira suçundan aranan M.S. (32), nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan M.Ş. (52), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan E.A. (37) ve FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan uzun süredir aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (48) gözaltına alındı.

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